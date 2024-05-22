«Приступ безумия»: Захарова ответила на обвинения РФ в покушении на Фицо Захарова назвала приступом безумия обвинения в адрес РФ в покушении на Фицо

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале призналась, что ожидала появления обвинений в адрес РФ после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По мнению дипломата, они являются «приступом безумия». Первым, по ее замечанию, несправедливое заявление сделал британский таблоид The Times.

Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради, — заявила Захарова.

Она добавила, что в эту газету даже рыбу заворачивать нельзя. Захарова пояснила, что «рыба сойдет с ума».

На днях военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что полиция Словакии арестовала украинку — супругу обвиняемого в покушении на премьер-министра Роберта Фицо Юрая Цинтулы. По его словам, в переписке женщины «отчетливо прослеживается грязная лапа укронацизма».

Позже стало известно, что пенсионер Юрай Цинтула мог иметь сообщника. Как рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток, после произошедшего из соцсетей подозреваемого пропала вся личная информация. Данные удалил не Цинтула и не его жена. Следствие проверяет эту версию.

По последним данным главы словацкого Минздрава Зузаны Долинковой, состояние пережившего покушение Роберта Фицо стабильное, но по-прежнему тяжелое. Она отметила, что политик находится в сознании.