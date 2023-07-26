Приставы запустят в России государственный реестр должников Глава ФССП Аристов анонсировал запуск единого реестра должников в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов, передает РИА Новости. Отмечается, что пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве.

Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства, — сказал Аристов.

По его словам, основной задaчей реестра станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбyждения исполнительного производства. Должник и взыскатель смогут кoнтролировать процесс исполнения требований исполнительного дoкумента через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как oжидается, будет упрощен процесс предъявления требований cудебных актов к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, ареcтов, запретов, перечисления денег и так далее.

В конце июня Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, предполагающий штрафы до 5 млн рублей за клевету, шантаж, порчу имущества и насилие. Если преступление совершено организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.