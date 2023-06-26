Приставов обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга Путин обязал приставов закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому судебные приставы должны закрывать дела о взыскании долгов в трехдневный срок после их погашения. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Нормативный акт вносит изменения в действующий федеральный закон «Об исполнительном производстве». Указанный в нем трехдневный срок, который отводится на вынесении постановления о закрытии дела, будет отсчитываться с момента поступления в Федеральную службу судебных приставов информации о погашении долга из государственной информационной системы о платежах.

Аналогичный срок отводится на закрытие дел в случаях, когда взыскание задолженностей невозможно. Он будет отсчитываться со дня утверждения старшим приставом или его заместителем акта, который подтверждает наличие соответствующих обстоятельств.

Ранее финансовый аналитик Ирина Андриевская рассказала, что участникам спецоперации спишут долги по кредитам в случае смерти и получения инвалидности. Эксперт отметила, что задолженность при этом не перейдет на членов семьи военнослужащего. Специалист также напомнила, что у участников СВО и их родных есть возможность оформить кредитные каникулы задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года.