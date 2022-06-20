«Пришло время»: сын Жириновского опроверг слухи о конфликте с отцом Экс-депутат Лебедев опроверг слухи о конфликте с отцом Владимиром Жириновским

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Игорь Лебедев

Экс-депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что у него не было конфликта с отцом, бывшим лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Он подчеркнул, что его решение покинуть политику и попробовать себя в другом деле было согласовано с отцом , передает KP.RU.

Жириновский был лидером, был руководителем партии и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?! Я просто решил закончить свою политическую деятельность и попробовать себя в другом деле. Это было наше общее согласованное решение, — заверил Лебедев.

По его словам, он рад, что новым руководителем партии после смерти Жириновского стал Леонид Слуцкий. Лебедев напомнил, что одним из первых поздравил политика с назначением. Он подчеркнул, что не собирается принимать участие в судьбе ЛДПР в дальнейшем будущем. Помимо этого, экс-депутат опроверг слухи о якобы получении им испанского паспорта и гражданства. Лебедев также заверил, что не менял свое имя и фамилию на «Гарсия Давид».

Отметим, что Жириновский и Лебедев поссорились в июне 2021 года на почве назначения Михаила Дегтярёва на пост врио губернатора Хабаровского края. Сын экс-лидера ЛДПР посчитал, что Дегтярёв не обладал необходимыми способностями и знаниями, чтобы занять данную должность. После этого скандала Лебедев завершил политическую карьеру.