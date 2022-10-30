Принявший участие в СВО депутат ГД пожаловался на стоимость амуниции Принявший участие в СВО депутат Госдумы Голиков пожаловался на стоимость амуниции

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Принявший участие в специальной операции на Украине депутат Государственной думы Олег Новиков возмутился дороговизной военной амуниции. Находящийся на территории СВО парламентарий обратился к антимонопольным органам с призывом ограничить рост цен на эту категорию товаров. Он добавил, что об этой проблеме сообщают сами бойцы, а также их родные, пишет URA.RU.

По приезду на службу добровольцем защищать рубежи Родины в ДНР, столкнулся с проблемами завышенной стоимости военной амуниции и оборудования, которую озвучивали как сами военнослужащие, так и люди из России, которые закупали для бойцов форму, — рассказал Новиков.

Политик уточнил, что речь идет о тех позициях, которые военные покупают дополнительно к тому, что выдает Минобороны. Он перечислил маскировочные халаты, теплые рукавицы и перчатки, спальники и утепленные берцы.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, и поручила выяснить причины этого.