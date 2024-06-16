Приняты меры из-за захвата заложников в СИЗО Ростовской области ФСИН направила спецгруппу в СИЗО с заложниками в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Группу сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний направили в СИЗО Ростовской области, где арестованные взяли в заложники двух работников ФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что будет проведена проверка.

В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки, — сказано в сообщении.

В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что в связи с произошедшим в центре города ограничили движение. Водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее стало известно, что двоих сотрудников ФСИН взяли в заложники в СИЗО Ростовской области. По имеющимся данным, это сделали обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе. Сейчас ведутся переговоры. Во ФСИН уточнили, что СИЗО функционирует в штатном режиме.

Позже Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО. На кадрах можно заметить сотрудников следственного изолятора, которых окружают нарушители. По информации канала, на место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР. В публикации уточняется, что на улице дежурят скорая помощь и спасатели. В видео нарушитель упоминает «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).