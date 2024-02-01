Принят закон о запрете «наливаек» Госдума приняла закон о праве регионов запрещать «наливайки»

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет региональным властям запрещать на своей территории розничную продажу алкоголя в «наливайках», сообщил в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, многие жители жаловались на работу таких заведений в своих домах.

Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей. Шум и беспорядки мешают им спокойно жить, — написал Володин.

Согласно принятому закону, регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Исключение составляют только рестораны.

Кроме того, региональные власти смогут устанавливать требования по продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в барах, кафе и ресторанах, указал спикер нижней палаты парламента. Он напомнил, что у субъектов уже есть право ограничивать продажу крепкого алкоголя. Теперь у регионов будут все возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, выразил уверенность Володин.

Ранее глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин заявил, что многие регионы выступили против тотального запрета на продажу алкоголя в домах. Так он объяснил, почему закон о «наливайках» не должен касаться ресторанов.