«Принимаются меры»: Песков оценил готовность российской ПВО к атакам дронов Песков: российские силы ПВО готовы реагировать на участившиеся атаки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны ВС РФ готовы реагировать на участившиеся случаи атак ВСУ при помощи беспилотников, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА "Новости", соответствующая работа ведется круглосуточно.

Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры. Вы видите, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы. Принимаются меры. Ведется очень напряженная, ежедневная, круглосуточная работа, — сказал спикер Кремля.

Комментируя утреннюю атаку беспилотников на Москву, он подчеркнул, что все аппараты были нейтрализованы. Вопросы развития системы ПВО он переадресовал Министерству обороны России.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку нанести удар по российской столице при помощи беспилотников. Атаку осуществили ранним утром. Первые сообщения о налете беспилотников появились после 04:00. Жители Юго-Западного и Южного административных округов говорили о звуках взрывов. Позднее появились сведения о взрыве в здании офиса в районе станции МЦК ЗИЛ.

Мэр города Сергей Собянин вскоре подтвердил атаку беспилотников ВСУ. Он уточнил, что дроны ударили по двум нежилым зданиям. В результате инцидента никто не пострадал. По информации Министерства обороны РФ, военные нейтрализовали беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Когда сигнал был подавлен, аппараты потерпели крушение.