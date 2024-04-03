«Принимались нестандартные решения»: Яровая оценила работу правительства Яровая: правительство РФ в период вызовов справляется с поставленными задачами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Яровая

Правительство России в период исторических вызовов справляется с поставленными задачами, в том числе принимая нестандартные решения, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе отчета кабинета министров в Госдуме. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такая работа стала возможной благодаря тому, что президент РФ Владимир Путин выстроил единство публичной власти в стране.

Как отметила Яровая, действующему правительству пришлось столкнуться с рядом вызовов, в том числе пандемией COVID-19, натиском антироссийских санкций, необходимостью мобилизацией ресурсов для обеспечения обороны и безопасности страны, а также противодействия терроризму и нацизму. По оценкам парламентария, кабинет министров успешно справился с этими задачами.

В этом сложном сочетании исторических вызовов и созидательных задач правительством зачастую принимались нестандартные решения, над которыми и парламент, и правительство работали в режиме реального времени, режиме ответа на возникшие проблемы, — выразила уверенность она.

Отдельно Яровая отметила работу того блока правительства, который отвечает за Дальний Восток. По ее мнению, министры отработали с пониманием большого значения этого региона для России.

Продолжаются инвестиционные вложения, создаются особые преференции для бизнеса, — подчеркнула вице-спикер.

Яровая подчеркнула, что такая работа стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину. Она выразила уверенность в том, что государство достойно проходит самые сложные испытания.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ранее заявил, что миграционное законодательство однозначно нуждается в усовершенствовании и работа уже идет по нескольким направлениям. По его словам, в Госдуме создана рабочая группа, которую возглавляет Ирина Яровая.