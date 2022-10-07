Примут первым: комитет ГД по обороне о законе об отсрочках при мобилизации Депутат Соболев: законопроект об отсрочках от мобилизации примут одним из первых

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Вопрос об отсрочках от мобилизации возник давно, на пленарных заседаниях Госдумы принятие соответствующего законопроекта будет рассматриваться в приоритетном порядке, сообщил NEWS.ru депутат нижней палаты правительства, член фракции КПРФ Виктор Соболев. По его словам, законы, которые касаются военной операции на Украине, могут приниматься сразу в трех чтениях и в тот же день передаваться в Совет Федерации. Он напомнил, что в указе президента под 9-м пунктом есть положение — правительству разработать порядок, кто подлежит отсрочке, а кто нет.

Тут надо понимать, что данный вопрос назрел давно. Так, через неделю, на пленарных заседаниях, я думаю, его примут одним из первых. Вообще сейчас законы, которые касаются СВО, могут приниматься сразу в трех чтениях и в тот же день передаются в Совфед, — сказал собеседник.

Однако, как отметил Соболев, все выполняется не так быстро, как хотелось бы. Спикер добавил, что связи с этим он направил депутатский запрос на имя главы правительства России Михаила Мишустина.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, студентам очной и очно-заочной форм обучения.