Приморский убийца получил пожизненный срок Жителя Приморья приговорили к пожизненному за убийство пяти человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Приморья, который убил в разные годы пять человек, приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Изначально фигуранту назначили 25,5 года, однако государственный обвинитель подал апелляцию в связи с мягкостью приговора, она была удовлетворена.

Мужчина признан виновным в том, что он, находясь в розыске за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, в 2013 году совершил убийство жителя п. Лучегорск и в 2018 году — убийство своей бывшей супруги, — говорится в сообщении.

Кроме того, скрываясь от следствия в Амурской области, он убил еще двух человек в 2018 году. В декабре 2023 года фигуранту назначили изначальное наказание, позднее гособвинитель подал жалобу. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, признав доводы прокуратуры убедительными, изменила приговор.

Приговор вступил в законную силу. Осужденный направлен для отбывания наказания в колонию особого режима.

Также сообщалось, что в Ставрополе мужчина застрелил двоих малолетних детей и супругу, после чего покончил с собой. В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что женщина осталась жива, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.