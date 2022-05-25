Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию иностранцах Глава Россотрудничества Примаков сообщил о желающих переехать в РФ американцах и немцах

Красная площадь в Москве / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил о желающих переехать в Россию американцах, немцах и христианах с Ближнего Востока. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал о группе граждан США, которая обратилась в ведомство за помощью в миграции на территорию РФ. По его словам, они собирались продать свои фермы и купить земельные участки в российских регионах, однако их планы пока не осуществились из-за нынешней сложной ситуации.

«Американские американцы», которым осточертело «родитель 1 — родитель 2», Black Lives Matter, — они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию, — сказал Примаков.

Он также упомянул желающих вернуться на историческую родину потомков русских немцев с Поволжья, чьи письма регулярно приходят в ведомство. Кроме того, Примаков напомнил, что в 2014–2015 годах многие христиане с Ближнего Востока хотели переехать в Крым, потому что европейские страны принимали их неохотно, несмотря на то что у них был статус беженца.

Я уверен, что в какой-то момент Россия начнет восприниматься как материк адекватности и такой огромный ковчег-убежище, куда можно от идиотов убежать и жить спокойно, растить детей, — добавил он.

Накануне стало известно, что более 150 тысяч беженцев прибыли в Крым с территорий Украины и Донбасса. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев. По его словам, людей расселили в пять пунктов временного размещения, а также предоставили им полевой лагерь.