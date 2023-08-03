Приказ Путина: на какие российские автомобили могут пересесть чиновники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. На какие машины они могут пересесть и что им предложил АвтоВАЗ?

Российский лидер на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности выразил недовольство, что министерства, ведомства и управление делами продолжают запрашивать закупку машин иностранного производства.

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что отказываться от импорта не нужно, но чиновники должны быть ориентированы на отечественного производителя.

«Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — добавил он.

Как чиновники отреагировали на слова президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Telegram-каналу SHOT, что будет готов пересесть на отечественный автомобиль любой ценовой категории — как на Aurus, так и на Lada Vesta Aura.

«Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы решаем. Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. Как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые отечественные», — высказался он.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство готово первым принять участие закупке отечественных машин для государственных нужд.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев попросил к началу осенней сессии закрепить за ним автомобиль российского производства. Он готов в качестве альтернативы рассмотреть использование в служебных целях автомобиля ЗИЛ-41047 2002 или 2010 года выпуска.

В Министерстве промышленности и торговли в России заявили, что российские предприятия готовы к поставкам автомобилей для чиновников в рамках госзакупок.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что уже пять лет ездит на служебном УАЗе «Патриот» и практически никогда не пользуется услугами водителя.

Что эксперты думают об инициативе Путина

Ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич в интервью NEWS.ru предположил, что российских чиновников пересадят на китайские автомобили.

«Возьмут красивую китайскую модель „Хунцы“ (Hongqi), наклеят на него шильдик „Волга“, и будет вот такая „Волга“. Они уже возродили „Москвич“, что мешает так же возродить „Волгу“? Просто переклеиваешь шильдики на китайские представительские машины. Это решение не повлияет на цены, потому что они и так поднимаются и будут подниматься», — высказался Зенкевич.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что чиновники не пересядут на отечественные машины.

«Наши чиновники привыкли к очень комфортным условиям для перевозки своих седалищных мест, это у них некое желание роскоши. Я посмотрю, как будут соблюдать эту инициативу президента. Потому что уже было несколько таких попыток, но чиновники придумывают дырку в законодательстве, чтобы чувствовать себя комфортно и ездить на дорогих автомобилях», — заявил он.

Какие авто чиновникам может предложить АвтоВАЗ

АвтоВАЗ готов выпустить в нужном количестве любую модель концерна. Директор по связям с общественностью Сергей Ильинский заверил, что машины предприятия могут использоваться в рамках государственных закупок. В следующем году, по его словам, в доступе будут и авто повышенного класса.

«Все наши автомобили могут быть использованы в рамках госзакупок для аппарата чиновников. Что касается представительского класса, то уже в середине 2024 АвтоВАЗ начнет производство новой модели Lada Aura на российской платформе», — сообщил он.

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