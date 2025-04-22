«Приказ бросать своих»: в ГД ответили, почему наемники в приоритете у ВСУ Депутат Водолацкий: ВСУ спасают наемников первыми для избежания дипскандалов

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ВС Украины

Командование ВСУ отдает приказы в первую очередь спасать раненых и погибших наемников даже ценой жизни украинских военных, чтобы избежать дипломатических осложнений, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, это делается для предотвращения возможных конфликтов между Россией и государствами, откуда прибыли иностранные бойцы.

Сегодня одно из условий или приказов, которые даются командирам нацбатальонов, где служат наемники со всего мира, — при любых столкновениях, ранениях, убийствах выносить их первыми. Бросать своих раненых, не помогать своим украинским сотоварищам, а наемников выносить в первую очередь. Это надо для того, чтобы максимально снизить тот конфликт, который может быть между странами, с которыми еще существуют определенные дипломатические отношения России с государством, откуда прибывают наемники. Поэтому максимально это шифруется, скрывается, — пояснил Водолацкий.

Как отметил депутат, украинское командование стремится любыми способами избежать международного скандала из-за гибели иностранцев. По его словам, в тех случаях, когда эвакуация невозможна, тела наемников специально уничтожают и обезображивают, чтобы скрыть их личность и национальную принадлежность.

По всей цепочке командования есть жесткие указания не оставлять наемников. Если где-то и остаются, то максимально их уничтожать, обезображивать тела, не оставлять никаких документов. Такая система нацистская присутствует в рядах ВСУ, — резюмировал Водолацкий.

Ранее стало известно, что находящиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области разговаривали по рации на английском и испанском языках. Однако тел наемников при этом там обнаружено не было — не исключено, что их сожгли или обезобразили.