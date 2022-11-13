Пригожин попросил Генопрокуратуру проверить Беглова по статье «госизмена»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Беглов

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что ее владелец и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подал в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России заявление с просьбой провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Следственные мероприятия предприниматель попросил провести по статье о госизмене.

... сегодня <...> Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена), — говорится в сообщении.

Ранее Пригожин подал в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой рассмотреть деятельность Беглова. Предприниматель призвал проверить чиновника на причастность к созданию организованного преступного сообщества: по мнению Пригожина, губернатор Петербурга мог сделать это, в частности, для «разграбления государственного бюджета».