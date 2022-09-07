Пригожин пообещал направить штраф от «Эха Москвы» на борьбу с Западом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, сообщили, что все средства, полученные в ходе судебного разбирательства от писателя Виктора Шендеровича (СМИ, исполняющее функции иноагента), пойдут на борьбу с западной пропагандой. На эти цели также пойдут деньги, которые были получены от ЗАО «Эхо Москвы» в ходе судебного процесса.

Все средства, полученные по суду от Виктора Шендеровича и ЗАО «Эхо Москвы», будут направлены на борьбу с западной пропагандой, — сказано в сообщении.

Ранее городской суд Санкт-Петербурга пересмотрел размер компенсации бизнесмену Пригожину по делу о защите чести и достоинства к радиостанции «Эхо Москвы» и его бывшему владельцу Шендеровичу. В итоге суд обязал уехавшего из России писателя и ликвидированное «Эхо» выплатить 1,5 и 2 млн рублей.

Писатель и публицист Шендерович уехал из РФ в минувшем январе после проигрыша в суде по иску Пригожина. Он объяснил отъезд в том числе и требованием предпринимателя завести на него дело о клевете.