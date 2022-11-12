Пригожин объяснил похвалу в адрес Суровикина после ухода из Херсона Пригожин заявил, что Суровикин повел себя как мужчина при уходе из Херсона

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сергей Суровикин (слева)

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что 9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин «поступил как мужчина» и не ушел «в чурики». Так предприниматель ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались: почему он критиковал генерала Александра Лапина после ситуации в Красном Лимане, но при этом хвалил Суровикина после ухода российских войск из Херсона. При этом Пригожин заметил, что Лапин был, по аналогии с игрой в «пятнашки», «запятнан», передает пресс-служба «Конкорда». Предприниматель, по его собственным словам, не утверждал, что генерал «в домике».

Что касается похвалы Суровикина, то ключевое в моем заявлении от 9 ноября следующее: «Он поступил как мужчина. Когда Суровикин был назначен на эту должность он прекрасно понимал, что произойдет в октябре-ноябре и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем». Однако, в отличие от многих других, он эту должность принял и «в чурики» не ушел, — заявил Пригожин.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил об уходе из Херсона 9 ноября. В тот же день Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

Пригожин назвал решение Суровикина ответственным. Его позицию поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он объяснил отступление желанием командования спасти жизни российских солдат.