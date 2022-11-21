В России приемным детям предоставят преимущество при зачислении в школу Путин подписал закон о преимущественном зачислении приемных детей в одну школу

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети из приемных семей получат преимущество при поступлении в школы, в которых учатся члены их семьи, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. В настоящий момент такой привилегией обладают только кровные родственники. Поправки были внесены в Семейный кодекс и закон об образовании.

Ребенок, <...> находящийся под опекой или попечительстве в семье, включая приемную и патронатную семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье, — говорится в тексте закона.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект, согласно которому детям–сиротам в возрасте до 23 лет, которые пока не получили от государства квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки в любом российском регионе.

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что в очереди на получение квартир в настоящее время стоят около 300 тысяч сирот, из них 87 тысяч — старше 23 лет. В текущем году число стоящих на учете сирот возросло на 5,1%.