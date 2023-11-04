«Приехала добить Украину»: в Совфеде о визите фон дер Ляйен в Киев Сенатор Ковитиди: фон дер Ляйен приехала в Киев окончательно добить Украину

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы «окончательно добить» Украину, сообщила NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее мнению, визит главы ЕК имеет политическую подоплеку. Ковитиди подчеркнула, что Украина сейчас полностью подконтрольна США и превратилась в «свалку радиоактивных отходов».

Украина — полностью подконтрольна США. Это является показателем того, что должно произойти в государстве, чтобы его приняли в ЕС: боевые действия, геноцид, уничтожение народа и освобождение территорий. Государство должно превратиться в свалку радиоактивных отходов, как произошло с Украиной, в государстве должны быть вырублены все леса, как это произошло на Украине, должен быть продан чернозем в Европу — как на Украине. Ляйен приехала в Киев окончательно добить ее, — сказала Ковитиди.

О прибытии в Киев главы ЕК ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, в ближайшее время она выступит в украинском парламенте.

До этого Украину посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе визита она заявила, что Берлин намерен поддерживать страну столько, сколько потребуется. Кроме того, министр напомнила властям Украины о важности борьбы с проявлениями коррупции.