«Придурок»: Медведев ответил латвийскому экс-министру Медведев назвал латвийского экс-министра придурком после слов о взятии Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале ответил на слова бывшего главы МВД Латвии Мариса Гулбиса о том, что НАТО и Евросоюз могут забрать Калининград. Медведев назвал экс-министра придурком и предположил, что тот что-то съел или выпил «плохое».

Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая, — написал Медведев.

Гулбис накануне заявил, что Европа посылает РФ четкие сигналы о том, что «захватит Кенигсберг», если «русские будут выпендриваться». Одним из таких сигналов экс-министр назвал ограничение грузового трафика в Калининградскую область. При этом он указал на то, что в данный момент лидеры западных стран «слишком мягкие» для того, чтобы принимать подобные решительные действия.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что со следующего дня прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам президента страны Гитанаса Науседы, запрет на ввоз товаров не входит в зону ответственности Литвы, эта проблема касается Евросоюза и России.