«Придумали новость»: в ГД оценили сообщения о наборе спортивных рот Депутат Госдумы Журова назвала придуманной новость о наборе спортивных рот

Фото: Pavel Kashaev/http://www/globallookpress.com

Новость о том, что в России формируются спортивные роты, является фантазией, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Однако она допустила, что подобные подразделения могут образовываться на добровольных началах. По ее словам, некоторые из спортсменов, в том числе разрядники по самбо и боксу, уже служат в силовых структурах, многие из них принимали участие в различных спецоперациях.

Если говорить о первоисточнике данной новости, то это конечно, какая-то фантазия. Просто журналисты издания придумали новость, чтобы мы все ее обсуждали, — сказала Журова.

Ранее Журова сообщила, что под частичную мобилизацию могут попасть спортсмены, имеющие военные специальности, особенно с офицерскими званиями. При этом она предупредила, что точно не знает, потому как данным вопросом занимается Минобороны РФ.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу проходят дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получают выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.