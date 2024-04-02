Причастным к теракту в «Крокусе» лидерам Украины пригрозили последствиями Медведев: лидеров Украины нужно ликвидировать при условии причастности к теракту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Украинских лидеров необходимо ликвидировать, если будет доказана их причастность к теракту в «Крокус Сити Холле», написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, надеяться на справедливое решение Международного уголовного суда (МУС) в таком случае не стоит.

Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе, — подчеркнул политик.

Если вину Украины в нападении на подмосковный концертный зал докажут, то надо будет доблестно «крошить» причастных к теракту, как это делало Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР после войны, подчеркнул зампред. В то же время киевскую власть будет ждать судьба Степана Бандеры, констатировал он.

Ранее Медведев отмечал, что Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, наказан будет каждый, кто причастен к произошедшему. Эта участь постигнет всех, вне зависимости от страны происхождения и статуса, добавил политик.

Кроме того, зампред Совбеза РФ после теракта в «Крокусе» призвал к «тотальным казням» террористов и их семей. Никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой, обратил внимание он.