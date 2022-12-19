Причастным к экстремизму запретили работать в авиации Путин подписал закон о запрете работы в авиасфере причастным к экстремизму и терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать в сфере авиаперевозок лицам, которые имеют отношение к экстремистским или террористическим организациям или имеют непогашенную или неснятую судимость. Документ, опубликованный на портале правовой информации, дополняет соответствующей нормой статью 52 Воздушного кодекса РФ.

Согласно закону, трудовой договор со специалистом авиационного персонала подлежит расторжению, если человек включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает законопроект, предполагающий запрет на регистрацию самолетов авиакомпаний за рубежом. Проект предлагает внести поправки в Воздушный кодекс, дополнив его абзацем о том, что воздушные коммерческие перевозки пассажиров выполняются только на транспорте, зарегистрированном в России. Предполагается, что принятие законопроекта позволит создать правовые основания для реализации «полного и исключительного» суверенитета в воздушном пространстве России и обеспечить безопасность полетов, не подверженной негативным последствиям действий любого иностранного государства.

Перевозчики в лице профильной организации уже высказались против этой меры. Они считают, что это ограничивает права авиакомпаний и ставит под угрозу возможность эксплуатации большей части флота, которая сейчас зарегистрирована в двух реестрах. Снять судна с регистрации в Бермудах самостоятельно перевозчики не могут.