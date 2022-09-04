Правительство профинансировало выплаты беженцам из Донбасса и с Украины Кабмин одобрил выделение средств на выплаты прибывшим из Донбасса и с Украины

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Эвакуированные жители ДНР и ЛНР

Правительство РФ одобрило выделение средств для выплат беженцам с Украины, сообщается на сайте кабмина. На финансовую поддержку могут претендовать также граждане Луганской и Донецкой народных республик.

Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении.

Указ о выплатах был подписан Путиным 27 августа. Согласно документу, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.

3 сентября кабмин выделил около 10,4 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины. Отмечалось, что деньги направят в регионы. Контроль за расходом средств возложен на Минтруд.