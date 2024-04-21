«Приблизили свой конец»: Миронов о решении США по российским активам Миронов: США приблизили свой конец воровством российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Миронов

США, принявшие решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, добивают старый миропорядок, приближая свой конец, поделился мнением c NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Несмотря на то что Вашингтон стал действовать радикальнее, чем в годы холодной войны, опасность применения ядерного оружия ниже, чем вероятность глубокого кризиса в Штатах, отметил он.

США добивают старый миропорядок, приближая свой конец. США прошли точку невозврата к той однополярной реальности, которую хочет сохранить американский истеблишмент. Решение законодателей США в перспективе грозит самыми разрушительными последствиями для самих США, — сказал парламентарий.

Но, как подчеркнул Миронов, пока Вашингтон вооружается «дубинкой», Россия взялась за «лом», против которого у американского руководства «нет приема». Парламентарий указал, что США стали позволят себе больше, чем в годы холодной войны, утратив связь с реальностью.

Это грозит им самыми разрушительными последствиями, включая ассиметричные ответы в любом месте и в любое время, — отметил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил, что на средства, которые Украина получит от США, можно закупить около четырех тысяч танков, поэтому следует признать Вашингтон участником конфликта и относиться к нему соответствующим образом. По его словам, к американским берегам необходимо направить атомные подлодки.