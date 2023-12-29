При винодельнях могут разрешить строить кафе и гостиницы Группа сенаторов предложила разрешить строить при винодельнях кафе и гостиницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцам винодельческих хозяйств могут разрешить строить на своих участках дегустационные залы, кафе и гостиницы, пишет «Парламентская газета». С соответствующим законопроектом выступила группа сенаторов. По их мнению, подобная инфраструктура будет привлекать любителей путешествий и вина. В Минсельхозе идею поддержали и направили в кабмин проект заключения. Ожидается, что предложение рассмотрят в весеннюю сессию.

Как отметил один из авторов проекта, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, винодельни при плантациях необходимы, чтобы получать качественные вина.

Это единственное направление в сельском хозяйстве, где плечо от сбора урожая до производства имеет такое большое значение. Неважно, например, как далеко приходится отвозить яблоки или пшеницу, а виноград нужно обрабатывать сразу, если мы хотим получать вина, конкурирующие с зарубежными аналогами, — сказалсенатор.

Кроме того, на такие винодельни можно было бы приглашать и туристов, которым интересен процесс изготовления напитка. А чтобы туристы задержались и приобрели отечественные вина, можно было бы при виноградниках разместить дегустационные залы, кафе, рестораны и магазины, добавил Кондратенко. Также там, по его словам, можно было бы построить и гостиницы. Однако возможность строить их на землях, пригодных для виноградарства, пока обсуждается, добавил сенатор.

В Госдуму ранее внесли законопроект, который позволит распространять рекламу производителей алкоголя, сообщил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов. Авторами инициативы выступили депутаты от Краснодарского края. По их словам, привлечение туристов с помощью рекламы позволит более активно развиваться отрасли, поддерживаемой государством.