Президент в краю далеком, но нашенском На завтра запланировано важное выступление Владимира Путина на ВЭФ

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях в рамках Восточного экономического форума — 2022

Президент на этой неделе совершает важнейшую поездку по Дальнему Востоку, краю далекому, как выражался Ильич, но нашенскому. А ныне это еще и формируемое место экономической силы, регион с отмеченным экономическим ростом, но по-прежнему сложными демографическими проблемами. Население традиционно склонно приезжать сюда скорее на заработки, не пуская свои корни в здешнюю почву. Не помог решить проблему даже воспетый поэтами «Дальневосточный гектар», который во многом оказался бесполезным без дорог и подведенных электросетей.

Словом, интересные перспективы развития не могут затмить застарелый комплекс проблем. Между тем наш океанский балкон повышает свое значение на фоне декларируемого поворота на Восток, то есть перенесения центра тяжести нашей внешней и экономической политики в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), что должно знаменовать отказ от еще недавних привилегированных отношений с коллективным Западом. И реализацию в полной мере нашей евразийской сущности.

В новом контексте Дальний Восток с опорой на недавно введенную инфраструктуру (чего стоит один новый мост через Амур) становится еще и немаловажной частью оптимального транспортного пути азиатских, прежде всего китайских, товаров на европейские рынки. А потому и Транссиб модернизируют, и вновь ударной стройкой становится подзабытый было БАМ. Теперь некогда популярная песенка «Путь наш далек — Дальний Восток!» становится все менее актуальной.

Фактически столица Дальнего Востока, Владивосток, претендует на то, чтобы стать важным экономическим научным и культурным центром страны, уровень которого ни в чем не должен уступать стандартам мегаполисов, которые задают города АТР. Кстати, недаром сам форум проходит в кампусе ДВГУ, что должно лишний раз подчеркнуть внимание к проблемам научных и образовательных прорывов.

Более того, предыдущих усилий по расшивке узких транспортных мест уже не хватает, поскольку на Китай и страны Юго-Восточной Азии переориентированы массовые поставки российских энергетических товаров — угля, нефти и нефтепродуктов, на которые Европа с Америкой наложили свое санкционное эмбарго. Тут следует помнить, что идея БАМа в свое время родилась из желания поставлять больше нефти Японии в цистернах. Тогда Минобороны заявило, что в случае обострения отношений с Пекином нельзя будет по забитой железной дороге быстро перебросить войска. И началось строительство магистрали, задуманной еще при Сталине.

Фото: Павел Львов/РИА Новости Горочный пост по роспуску железнодорожных вагонов, построенный в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали в городе Тында Амурской области

Теперь ситуация коренным образом поменялась. И в регионе проводятся коллективные военные маневры с участием наших, белорусских, китайских, монгольских и даже таджикских военнослужащих. Здесь есть свои факторы растущей напряженности, чреватой серьезными конфликтами. Поэтому визит президента — не только демонстрация особого внимания Москвы к местным реалиям, но и прекрасный повод сделать ряд резонансных заявлений.

Собственно, трибуна для таких заявлений выбрана достойная — Владивостокский экономический форум (ВЭФ), который соберет явно не только представителей деловых кругов АТР, но и делегатов из новых недружественных стран, исповедующих принцип «бизнес и ничего личного». Впрочем, и «азиатские тигры» пока не слишком спешат расширять сотрудничество с Россией. Особенно в плане высоких технологий, опасаясь мести мирового гегемона. Но с удовольствием скупают освободившиеся российские энергоносители с высоким дисконтом. По некоторым данным — до 30% от рыночной цены. Поэтому, видимо, на форуме прозвучат проекты, в которые могли бы вложиться наши потенциальные азиатские партнеры при, естественно, наших государственных гарантиях.

Кстати, в конце августа президент подписал указы об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и юбилейной медали «50 лет БАМу». Так внимание к региону ныне отольют и в металле. Не исключено, что в ходе визита Владимира Путина в край появятся и первые награжденные.