Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс объявил об отставке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Игорь Юргенс

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс сообщил об уходе в отставку, говорится в материале ТАСС. По словам функционера, занимаемая им должность имеет «сквозной» статус. Это значит, как объясняет сам Юргенс, что президентство в ВСС обязывает занимать соответствующую должность и в РСА, и в НССО.

В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет «сквозной» статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах — РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях, — заявил Юргенс.

Юргенс возглавлял ВСС с 1998 по 2002 год и с 2013 года по настоящее время.

В агентстве добавили, что в качестве основного кандидата на пост нового главы перечисленных организаций стал хабаровчанин Евгений Уфимцев. Начиная с марта 2017 года его назначили на пост вице-президента ВСС.

Ранее стало известно, что заместитель председателя Центробанка Юрий Исаев объявил об уходе с поста. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Последний рабочий день Исаева завершился 1 августа.