Президент Таджикистана предложил Путину обсудить «очень щепетильный» вопрос Рахмон предложил Путину обсудить вопрос с мигрантами в России

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев, «Россия сегодня»

Эмомали Рахмон, Владимир Путин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав его «очень щепетильным», сообщает РБК. Он также заявил, что его страна выступает против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, что на протяжении более 30 лет наша позиция была ясной. Мы против двойных стандартов в этой борьбе. Терроризм не знает национальности и религии, — сказал Рахмон.

По его мнению, бороться с терроризмом нужно сообща по всей планете. Разведывательные службы обеих стран многие годы хорошо сотрудничали, но, «к сожалению, произошла трагедия» в «Крокус Сити Холле», отметил президент. Рахмон назвал произошедшее неприемлемым и приносящим серьезный ущерб имиджу, истории, культуре и традициям страны.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, По его словам, все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание.