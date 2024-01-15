Президент РАН получил новую должность Путин назначил президента РАН Красникова членом Совбеза России

Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации, <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук, — сказано в тексте указа.

Красникова назначили президентом РАН в сентябре 2022 года. После этого он вошел в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию и экспертного совета при правительстве. С 2021 года Красников — член Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время он также работает научным руководителем научно-исследовательского центра молекулярной электроники АО «НИИМЭ».

Ранее заместитель главы Министерства транспорта России Игорь Чалик, который курировал вопросы авиации, был освобожден от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Помимо этого, премьер-министр назначил Ивана Чебескова заместителем министра финансов РФ.