Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации, <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. — президента Российской академии наук, — сказано в тексте указа.
Красникова назначили президентом РАН в сентябре 2022 года. После этого он вошел в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию и экспертного совета при правительстве. С 2021 года Красников — член Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время он также работает научным руководителем научно-исследовательского центра молекулярной электроники АО «НИИМЭ».
Ранее заместитель главы Министерства транспорта России Игорь Чалик, который курировал вопросы авиации, был освобожден от должности в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Помимо этого, премьер-министр назначил Ивана Чебескова заместителем министра финансов РФ.