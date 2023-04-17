Президент получит право защищать россиян от решений международных органов

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Президент России получит полномочия по защите граждан РФ в случае принятия незаконных решений иностранными или международными организациями, сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующих поправок. Изменения вносятся к законопроекту кабмина, прошедшему первое чтение, который позволяет военнослужащим, прошедшим спецподготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Документ будет дополнен статьей, вносящей изменения в федеральный закон «О безопасности».

[Президент РФ наделяется полномочиями принимать меры по защите страны и ее граждан] в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка РФ, — говорится в тексте документа.

Документ с поправками в Госдуму внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и лидеры всех фракций. Сообщалось, что инициатива также предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ об ответственности за исполнение таких решений международных организаций.

Володин ранее отмечал, что нововведения позволят защитить страну от незаконных и агрессивных действий различных международных организаций. Спикер Госдумы поручал подготовить эти поправки в ходе совещания по внесению изменений, предусматривающих запрет в России деятельности Международного уголовного суда (МУС).