Президент подписал закон о торговле алкоголем в летних кафе Путин подписал закон о разрешении на торговлю алкоголем на летних верандах

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин в среду, 29 мая, подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних (сезонных) кафе, документ размещен на официальном портале правовой информации. Торговать спиртным на летних верандах, примыкающих к стационарным кафе и ресторанам, можно будет с 1 июня.

Согласно документу, сезонные залы обслуживания посетителей определяются как строения, которые должны примыкать к заведению или находиться на территории, примыкающей к нему. Кроме того, согласно закону, срок использования товарно-транспортной накладной в качестве сопроводительного документа, удостоверяющего легальность производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продлевается до 1 марта следующего года. С 2026 года планируется период замены товарно-транспортной накладной на электронные документы.

Также документом предусматривается, что на территориях Донбасса и Новороссии часть требований при розничной продаже алкоголя, а также в заведениях общественного питания, не будут применяться до 1 января 2026 года. Ряд обязательств не будет действовать в отношении юрлиц, ведущих подобную деятельность, а также индивидуальных предпринимателей, продающих пиво и другие слабоалкогольные напитки в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что закон о продаже алкоголем в летних кафе был одобрен Советом Федерации в рамках пленарного заседания. До этого аналогичное решение приняла Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении.