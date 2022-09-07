Президент открыл политический сезон На чем сконцентрировался Владимир Путин, выступая на ВЭФ

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Турне президента по Дальнему Востоку и два его выступления — на Всероссийском молодежном экологическом форуме и на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), на который по традиции съехался весь наш политический бомонд, — фактически открывали новый политический сезон после нашего расслабляющего лета. Тем более что через несколько дней в стране пройдут местные выборы нескольких уровней, а потому президентские речи, отраженные в них установки будут способствовать оживлению их финальной части, а на Дальнем Востоке — и преодолению у местных избирателей ощущения оторванности от остальной России.

К тому же заявления Владимира Путина возвращают наше гражданское общество к балансу внешних и внутренних вопросов, который был явно нарушен в результате глобальной ситуации, порожденной СВО. Ведь не просто так в своем выступлении на ВЭФ президент сконцентрировался в основном на внутриэкономических проблемах.

Впрочем, пресс-служба президента заранее всеми силами подогревала интерес к выступлению главы государства, не делая большой тайны из предполагавшихся основных тезисов. И даже ураган, создавший вначале немалые трудности, утих, что породило немало ироничных комментариев на этот природный счет.

Примечательно, что если появление на ВЭФ третьего лица в китайской государственной иерархии Ли Чжаньшу было вполне ожидаемо и свидетельствовало о новом тренде в отношениях двух стран, то прибытие во Владивосток бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль могло восприниматься так же, как приезд на похороны Горбачева Виктора Орбана, в качестве зондирования вариантов диалога Москвы и коллективного Запада.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, прибывший для участия в VII Восточном экономическом форуме, во время встречи в аэропорту Кневичи

К слову, и с приездом Ли Чжаньшу не все так просто. Его визит — первый подобный значимый демарш руководства дружеского Китая с начала нашей СВО. Тем более что его предварило участие китайских военнослужащих в совместных маневрах «Восток-2022». Правда, и тут есть нюанс. По слухам, председатель постоянного комитета Народного собрания Китая может вскоре покинуть свой пост. Так что Пекин мудро осторожен.

Впрочем, еще на Камчатке президент отметил, что проблемы экологии и разоружения все равно остаются темами широкого взаимного интереса, несмотря на резкое международное охлаждение. В своем же выступлении на ВЭФ он еще раз подчеркнул всю тщетность попыток хоть как-то изолировать Россию, раскинувшуюся между двух океанов. Остановился он и на таком феномене, как стремление и ближайших американских союзников снижать свою зависимость от доллара, традиционной основы влияния США. Но в целом, повторимся, международные проблемы не стали главными в выступлении президента, фактически посвященном превращению Дальнего Востока в новый опорный край державы. Его модернизации и развитию не только в сфере совершенствования инфраструктуры, перехода к стадии глубокой переработки добываемого сырья, но и в важнейших областях социальных преобразований, способных значительно повысить привлекательность региона для россиян.

Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Сенсацией стало отсутствие в выступлении минимального упоминания украинских проблем. Президент явно давал понять, что СВО идет своим чередом, а у страны, которая не перешла на мобилизационные рельсы, есть другие важные проблемы, ради стимулирования решения которых он и совершил свое дальневосточное турне. И только отвечая на вопрос модератора форума, Владимир Путин повторил свой известный тезис, что война на Украине началась не в прошедшем феврале, а гораздо раньше — с обстрелов и бомбардировок Донбасса. И Россия выполнит свой долг перед людьми тех краев.

Не исключено, что отсутствие в выступлении президента очередной трактовки российской позиции по украинскому конфликту можно воспринимать примерно так: российская сторона уже не раз излагала свою позицию, и сейчас просто нет факторов, которые могли бы повлиять на ее корректировку. В том числе и в плане возможных переговоров.