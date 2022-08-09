«Президент Левински»: Захарова о разговоре Зеленского с Биллом Клинтоном Захарова после разговора Зеленского с Клинтоном напомнила, как главу Украины в США назвали «президентом Левински»

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, как около года назад на американском телевидении назвали главу Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Она опубликовала это сообщение после того, как украинский лидер рассказал о недавнем телефонном разговоре с бывшей главой Белого дома Биллом Клинтоном.

Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского «президентом Левински», — написала представитель внешнеполитического ведомства.

Слова Захарова являются отсылкой к периоду президентства Билла Клинтона (1993-2001), когда в 1995 году в администрацию президента пришла стажера Моника Левински. У бывшего главы США завязался с ней любовный роман, который в 1998 году перерос в сексуальный скандал. Подробности связей президента США с молодой сотрудницей утекли в прессу, что привело к началу процедуры импичмента, которая позже была отменена. Жена простила Клинтона и передумала подавать на развод.

Накануне Зеленский по видеосвязи поговорил с Биллом Клинтоном и поблагодарил его за поддержку. По его словам, сообщества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не должны терять ощущение актуальности событий на Украине.