Прибывший в Москву президент Конго получил награду от Путина Путин наградил президента Конго орденом Почета за вклад в укрепление отношений

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дени Сассу-Нгессо

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Глава центральноафриканского государства находится в Москве с официальным визитом.

Сассу-Нгессо удостоен награды «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго». В 2024 году Москва и Браззавиль отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву с официальным визитом 25 июня. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Конго в России Давид Мадука.

Визит Сассу-Нгессо продлится до 29 июня. Ожидается, что Путин примет его в Кремле 27 июня. Лидеры государств обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств, в частности, обсуждали теракты в Дагестане.

Эрдоган выразил соболезнования российскому лидеру, отметив, что Анкара выступает против всех видов террора. Он добавил, что страна будет и дальше стремиться к прекращению всех конфликтов в регионе.