Президент Ирака пожаловался на пересыхающие реки Президент Ирака Джамаль Рашид: страна сталкивается с опасным водным кризисом

Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press

Абдул Латиф Рашид

Ирак из-за климатических изменений сталкивается с серьезным водным кризисом, заявил президент страны Абдель Латыф Джамаль Рашид, выступая в рамках конференции ООН по климату (COP28) в Дубае. По его словам, высохли болота на юге страны, и даже рекам Тигр и Евфрат угрожает пересыхание, передает РИА Новости.

Страна сталкивается с очень серьезным водным кризисом, лучшим примером которого является засуха болот на юге Ирака, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рекам Тигр и Евфрат в настоящее время угрожает истощение и пересыхание из-за различных воздействий, включая изменение климата, — отметил Рашид.

По его словам, Ирак — страна с низким уровнем выбросов парниковых газов, но экстремальные погодные условия, в том числе рекордные температуры и отсутствие осадков, стали причиной расширения засушливых районов и опустынивания. Это привело к кризису, росту бедности и увеличению темпов внутреннего перемещения и внешней миграции, резюмировал Рашид.

В августе в Турции зафиксировали новый рекорд — температура воздуха в стране впервые в истории поднялась до 49,5 градуса по Цельсию. Министр экологии и градостроительства страны Мехмета Озхасеки сообщил, что такая аномальная жара установилась в деревне Сарыджакая в западной части Анкары, провинция Эскишехир.