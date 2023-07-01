Президент России Владимир Путин созвонился со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе диалога лидер южной республики поддержал действия российских властей по защите законности и конституционного порядка после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».
По инициативе абхазской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией. Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране, — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили вопросы социально-экономического взаимодействия двух стран и другие актуальные вопросы.
Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси также выразил полную поддержку российскому руководству после попытки мятежа в РФ 24 июня.
До этого эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани в ходе телефонного разговора с Путиным поддержал действия российского руководства в связи с событиями 24 июня.
24 июня Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране после попытки мятежа в РФ. Эрдоган выразил полную поддержку действиям российского руководства.