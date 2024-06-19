Преступлениями россиян займутся нейросети Прокуратура внедрит технологии нейросетей для прогнозирования преступлений в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура намерена внедрить технологии искусственного интеллекта для прогнозирования преступности в России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на пленарном заседании шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС. По его словам, которые передает РИА Новости, для этого в ведомственном университете уже изучаются специальные дисциплины.

Мною утвержден среднесрочный план по внедрению данных технологий в органах прокуратуры. <...> Мы видим возможность их использования для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования структуры и уровня преступности для укрепления правопорядка в стране, — сказал он.

Научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев ранее предупредил, что из-за использования искусственного интеллекта может произойти одомашнивание человека. Он считает, что это может произойти, если человек отдаст ему само принятие решений. Уже сейчас люди используют системы поддержки принятия решений, которые основаны на нейросетях. Это удобно, так как ИИ предсказывает точнее и лучше человека.

Американский миллиардер Илон Маск до этого пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая, по его мнению, является «жуткой шпионской программой». Он подчеркнул, что корпорация оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать нейросеть и при этом гарантировать защиту безопасности пользовательских данных.