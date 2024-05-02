«Преступление против человечности»: Песков о трагедии в Одессе Песков: все виновные в трагедии в Одессе должны понести наказание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Все виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, должны понести наказание, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это было преступлением против человечности. Он назвал позорной и недопустимой страницей в истории Украины тот факт, что исполнители преступления так и не были наказаны.

Мы считаем недопустимой и позорной страницей в истории Украины, что люди, которые стояли за этим преступлением против человечности, которые его исполняли, так и не понесли наказания. <...> Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. Мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает, — сказал Песков.

По его словам, в Кремле согласны с мнением бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что сожжение людей в Одессе было спланированной акцией устрашения киевского режима. Как отметил Песков, политик видел изнутри все события 10-летней давности и его описание важно.

Ранее Медведчук заявил, что организаторами трагедии в Одессе были занимающий тогда пост и. о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. Он отметил, что датой проведения операции назначили день проведения футбольного матча. По словам Медведчука, преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор держат бразды правления Украиной.