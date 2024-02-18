Пресс-секретарь СК грубо пошутил на видео и подпал под проверку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь Следственного комитета России по Камчатскому краю Алексей П. в грубой манере пошутил над одним из уголовных дел, после чего его шутка, записанная на камеру, распространилась по Сети, сообщает Telegram-канал Baza. В отношении сотрудника ведомства организовали проверку. Предположительно, он не знал, что камера записывает его речь.

На видеокадрах видно, как мужчина в погонах, одетый в форму сотрудника СК, в присущей ведомству манере зачитывает материалы уголовного дела об избиении, после чего прерывается, насмехается над сказанным и с улыбкой пересказывает текст, но уже с использованием нецензурной лексики, после чего начинает смеяться.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеокадры, на которых депутат гордумы Братска Роман Кляйн закидывает в вольер к волкам живого поросенка, которого лесные хищники впоследствии растерзали. Канал отмечает, что парламентарий пошел на это ради забавы, на его лице присутствовала улыбка. Зоозащитники сообщали о намерении подать на него заявление в прокуратуру.

До этого в очередную неловкую ситуацию попал президент США Джо Байден. Глава государства забыл, как нужно вести себя перед аудиторией, и вместо речи озвучил свои инструкции по поведению на сцене. До этого курьезный случай с американским лидером произошел во время выступления в частной резиденции в Нью-Йорке. Тогда Байден с интервалом в несколько минут дважды рассказал одну и ту же историю.