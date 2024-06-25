В Кремле готовятся к приезду премьер-министра Индии

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди

Кремль ведет подготовку к приезду премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он пообещал своевременно сообщить дату прибытия Моди в Россию.

Мы ведем подготовку к визиту премьер-министра Индии в Российскую Федерацию и своевременно сообщим дату такого визита, — подчеркнул Песков.

Издание The Tribune сообщает, что визит Моди в Москву ожидается 8 июля. Как указывает СМИ, Моди намерен обсудить с президентом Владимиром Путиным стратегические интересы Индии. Авторы подчеркивают, что поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный двухдневный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. В последний раз Моди приезжал в РФ в 2019 году. Он тогда посетил Владивосток. В Москве премьер Индии в последний раз был в 2015 году.

В начале июня лидер одержавшего верх на парламентских выборах в Индии Национального демократического альянса (НДА) во главе с Индийской народной партией Нарендра Моди принес присягу и в третий раз стал премьер-министром. На торжественной церемонии к присяге Моди привела президент Индии Драупади Мурму.

Моди стал вторым политиком в истории Индии, который занял пост премьер-министра третий раз подряд, повторив успех первого премьера Джавахарлала Неру. В кабинет министров вошли не только члены БДП, но и представители других партий, коалиция которых обеспечила победу на выборах.