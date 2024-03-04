«Прекратите врать»: Захарова обратилась к послу США в России Захарова призвала посла США Трейси прекратить врать о невмешательстве в дела РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Попытки Вашингтона «развивать гуманитарные связи с российским народом» на самом деле направлены на подрывную деятельность в России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить врать и умалчивать об этом.

Тут посол США в России Линн Трейси заявила о важности развития гуманитарных связей США с «российским народом» <...>. Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объемах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны. Не упомянула и о том, что Вашингтон в качестве своей цели открыто провозгласил «стратегическое поражение России» <...>. А я скажу. И добавлю — Линн, прекратите врать, — написала Захарова.

Ранее Захарова отреагировала на заявления министра обороны США Ллойда Остина, сказавшего, что поражение Украины в конфликте с Россией может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО. В своем Telegram-канале дипломат назвала слова американского чиновника безумием и подчеркнула, что настоящим агрессором является Вашингтон.

До этого Захарова посмеялась над министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который закурил в эфире украинского новостного телемарафона. Она в шутку предположила, что в мюнхенском пакете помощи для Киева лежали сигары. На опубликованных кадрах видно, как находящийся в Мюнхене Кулеба, ответив на вопрос ведущего и выждав несколько секунд, решил, что его не показывают, достал сигару и затянулся перед камерой.