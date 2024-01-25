«Прекрасная пора»: Собянин тепло поздравил московских студентов Собянин адресовал студентам Москвы поздравления с Татьяниным днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил московских студентов с Татьяниным днем. Градоначальник напомнил молодежи, что она проживает прекрасную пору, и пожелал ей реализовать свои таланты в полной мере.

Студенчество — прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее. <...> Желаю вам отличного настроения! А еще желаю ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что у вас всё получится, — написал Собянин.

Мэр напомнил, что Москва является столицей российского студенчества. В вузах и колледжах города в настоящий момент получают образование свыше 900 тысяч человек.

Он добавил, что по случаю праздника город подготовил для студентов множество увлекательных мероприятий. Так, в столице организованы катания на коньках, фестивали, квесты, мастер-классы и разные конкурсы.

Изначально День студента был праздником только в Москве. Студенты Московского университета вместе с ректором и преподавателями посещали храм. После этого устраивалось вручение наград за особые заслуги и звучали торжественные речи. А во второй половине дня студенты отправлялись на гулянья.

Сегодня День студента является всероссийским праздником. У каждого учебного заведения появились собственные традиции и обычаи.