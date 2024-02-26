Прекращение расследования по «Северным потокам» вызвало изумление в Кремле Песков: прекращение расследования по «Северным потокам» вызывает изумление

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Прекращение Данией расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» в Балтийском море вызывает изумление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация близка к абсурдной, когда очевиден факт диверсии с одной стороны, а с другой нет никакого продвижения в расследовании.

Безусловно, ситуация близка к абсурдной. С одной стороны перед нами это вот имеет место преднамеренная диверсии, с другой стороны никакого продвижения дальше. <...> Ситуация в данном случае настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о том, что Дания приостанавливает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, Швеция закрыла расследование теракта на «Северных потоках» из-за вступления в НАТО. По его словам, на фоне присоединения к Альянсу Стокгольм не может рассказать правду об участии США во взрывах.