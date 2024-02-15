Российские поставщики получат новые преимущества перед иностранными Володин: ГД утвердит преимущество российских поставщиков перед иностранными

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, определяющий меры поддержки отечественного производства и бизнеса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, документ утверждает преимущество российских поставщиков перед иностранными. Парламентарий отметил, что проект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

В Государственной думе рассматривается законопроект, подготовленный по поручению президента. Предусмотрен ряд мер поддержки, в том числе речь идет о правиле «второго лишнего». Когда в случае участия иностранного и российского поставщиков преимущество отдается нашему, отечественному, — написал он.

Володин отметил, что инициатива предоставит отечественным производителям дополнительные преференции при закупках. Предполагается, что эта мера позволит развивать отечественное производство и создавать новые рабочие места. Принятие документа планируется до конца текущей сессии.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов. По словам парламентария, депутаты считают необходимым лишить их всех источников доходов в России.