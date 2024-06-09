«Предвоенный экстаз»: Песков оценил ситуацию с цензурой в СМИ на Западе Песков: страны Запада в «предвоенном экстазе» начинают цензурировать свои СМИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Страны Запада вошли в состояние «предвоенного экстаза», под предлогом которого начали цензурировать свои СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, даже самые крупные международные агентства находятся под давлением тех стран, где находится их штаб-квартира, и это видно невооруженным глазом. Журналист опубликовал видеокомментарий представителя Кремля в своем Telegram-канале.

Они (власти стран Запада. — NEWS.ru) сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами. Входя вот в этот предвоенный экстаз, они соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное, — сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что даже в самых уважаемых зарубежных изданиях выходят материалы, написанные «под диктовку». По его словам, речь, в частности, идет о СМИ из США и Великобритании.

Видно, что это написано в парткоме, — отметил он.

Песков также отметил, что доносить российскую точку зрения до западных СМИ нужно постоянно. Он сравнил этот процесс с ездой на велосипеде, добавив, что взаимодействие с западными СМИ необходимо, несмотря на их тенденциозность. Так он прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с главами мировых информационных агентств.