«Предупреждение, фальстарт или просто лажа»: в Baza опровергли обыски

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В редакции Baza не было обысков, о которых писал Telegram-канал Readovka, рассказал NEWS.ru гендиректор издания Анатолий Сулейманов. По его словам, сотрудники правоохранительных органов не проводили никаких действий ни в редакционных помещениях, ни дома у главреда Глеба Трифонова. Он предположил, что сотрудники Readovka могли знать о готовящихся мероприятиях силовиков, но опубликовать информацию слишком рано.

Для нас это стало новостью. Мы не ожидали, что кто-то напишет про обыски. Не потому, что мы их держали в тайне, а потому, что их реально не было. Я не знаю, что это: предупреждение, фальстарт или Readovka просто налажала? Они часто лажают, пишут 30-40% правды, а остальное там надумано, — сказал Сулейманов.

Он обратил внимание, что в новости Readovka говорится об особом интересе силовиков к компьютеру сооснователя Baza Никиты Могутина, однако тот не работает в издании уже длительное время. Гендиректор предположил, что правоохранительные органы действительно могут вести «какую-то разработку».

Мы давно уже готовы, ждем, что могут прийти. Но мы пока не понимаем, с чем может быть связано, действительно ведется ли какая-то разработка, сколько там (в публикации Readovka. — NEWS.ru) процентов правды, — добавил собеседник.

Он отметил, что, если бы в редакции действительно произошли обыски, издание первым написало бы об этом.

Telegram-канал Readovka написал, что в редакции Baza и дома у главреда издания Глеба Трифонова прошли обыски. По сведениям журналистов, силовики приходили 13 и 14 июля, из особенно интересовал компьютер Никиты Могутина, но найти его они не смогли. Readovka утверждает, что расследование связано с уголовным делом на журналиста «Комсомольской правды», который «нелегально получал доступ к оперативным суточным сводкам полиции на коммерческой основе».

Сооснователь Baza Никита Могутин покинул проект в феврале.