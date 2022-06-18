Организаторы ПМЭФ рассказали об участии недружественных стран в форуме Организаторы ПМЭФ: представители всех недружественных России стран приняли участие в форуме

Фото: Демьянчук Александр/Фотохост-агентство ТАСС

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году посетили представители всех недружественных России стран, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС. Советник сообщил, что в 2019 году на форум приехали 600 представителей США, в этот раз их оказалось в 10 раз меньше.

В числе участников форума были все, как мы их в настоящее время называем, представители недружественных стран. Все без исключения, — сказал Кобяков.

Кобяков также ранее отметил, что в ходе ПМЭФ было заключено более 690 контрактов на общую сумму свыше 5,6 трлн рублей. Он добавил, что форум в этом году посетили более 14 тысяч человек.

17 июня на форуме президент России Владимир Путин назвал новые принципы существования страны. Также он указал на то, что российская экономика не оправдала мрачные прогнозы, озвученные весной. По словам главы государства, эти слухи были инструментами информационной борьбы.