Предпринимателям рассказали, как получить кредит без имущества для залога Депутат Говырин: кредиты доступны бизнесу через Национальную гарантийную систему

Фото: Артем Соболев/News.ru

Если у бизнесмена нет имущества для залога или его недостаточно, то банк может не одобрить ему выдачу кредита, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он добавил, что для упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовой поддержке работает Национальная гарантийная система (НГС).

Участники НГС предоставляют поручительства или гарантии по кредитам и другим обязательствам, включая займы и лизинг субъектов предпринимательства и самозанятых лиц. Предоставление гарантий от 25 млн рублей для средних и крупных проектов, предоставление поручительств по облигациям, зонтичные поручительства до 1 млрд рублей по кредиту или нескольким кредитам одного предпринимателя, — отметил Говырин.

Парламентарий напомнил, что региональные гарантийные организации, входящие в НГС, осуществляют предоставление поручительств в рамках поточных технологий до 100 млн рублей.

Ранее Алексей Говырин рассказал NEWS.ru, что финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий могут оказывать и региональные власти. Из бюджета субъекта РФ предоставляются гранты в форме субсидий, уточнил он.