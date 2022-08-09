Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в рамках G20 в случае присутствия там Путина.
Пока предпосылок для такой встречи нет, — сказал Песков.
Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».
По словам Пескова, формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.
Накануне пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Кремле не видят предпосылок для общения Путина и Зеленского. По его словам, украинская делегация «ушла с радаров» и переговорный процесс остановился.