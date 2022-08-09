Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на G20 Песков: предпосылок для встречи Путина и Зеленского на G20 в Индонезии нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в рамках G20 в случае присутствия там Путина.

Пока предпосылок для такой встречи нет, — сказал Песков.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

По словам Пескова, формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Накануне пресс-секретарь главы государства сообщил, что в Кремле не видят предпосылок для общения Путина и Зеленского. По его словам, украинская делегация «ушла с радаров» и переговорный процесс остановился.